Stiller: Müller "unangenehmster Gegenspieler"

Warum? „Wie er anläuft, so taktisch klug und so eklig. Wenn Bayern den Ball hat, ist es für mich als Sechser schwer ihn zu verteidigen. Er ist immer in den Räumen, die eklig zu verteidigen sind. Das hat er perfektioniert“, berichtet der Mittelfeldmann vom VfB Stuttgart, der in der Bayern-Jugend groß geworden ist.