Hertha holt Remis gegen Bundesligist

Fußball-Zweitligist Hertha BSC und der FC St. Pauli haben sich in einem Freundschaftsspiel in der Länderspielpause mit 0:0 getrennt. Beim einzigen Treffer im Berliner Stadion auf dem Wurfplatz stand Hertha-Stürmer Florian Niederlechner in der 12. Minute im Abseits.

Beiden Klubs waren am vergangenen Wochenende in ihren Ligen wichtige Befreiungsschläge im Abstiegskampf gelungen. Die Hertha trifft in der 2. Bundesliga nach der Länderspielpause am 29. März auf den Karlsruher SC (13.00 Uhr), St. Pauli gastiert in der Bundesliga bei Rekordmeister Bayern München (15.30 Uhr).