Toppmöller blickt nach vorn: "Müssen uns nicht grämen"

Die zweite klare Niederlage innerhalb einer Woche nach dem 0:4 in München sei laut Toppmöller keine Schande. "Wir müssen uns jetzt nicht grämen, dass wir gegen diese beiden Teams in der Höhe verloren haben", meinte der 44-Jährige: "Jetzt kommen die Aufgaben, an denen wir uns messen lassen müssen."

Die Eintracht braucht in der Liga dringend Siege, durch die Pleiten beträgt der Vorsprung auf Platz fünf im Rennen um die Champions_League-Ränge nur noch drei Zähler. Der SC Freiburg könnte mit einem Sieg am Sonntag beim FC Augsburg (17.30 Uhr/DAZN) nach Punkten gleichziehen.

Am Donnerstag wartet auf Frankfurt aber zunächst das Europa-League-Duell mit Ajax Amsterdam, zum Hinspiel (21.00 Uhr/RTL) reist Toppmöllers Mannschaft in die Niederlande. In der Liga steht drei Tage später ein wichtiges Heimspiel gegen Union Berlin an.