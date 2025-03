Trotz Talfahrt: Werder will mit Werner verlängern

Trotz der Talfahrt in der Rückrunde wollen die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen den Vertrag mit Trainer Ole Werner (36) in jedem Fall verlängern. "An meinem Standpunkt dazu hat sich nichts geändert", sagte Profifußball-Geschäftsführer Clemens Fritz im kicker: "Wir haben volles Vertrauen in Ole und sein Trainerteam - weil wir auch inhaltlich total überzeugt von seiner Arbeit sind. Mit einem anderen Trainerszenario beschäftigen wir uns nicht."