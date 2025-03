Urbig patzt bei nächstem Bayern-Rückschlag

Der FC Bayern patzt erneut in der Bundesliga, diesmal lässt der Rekordmeister in Berlin Federn. Leroy Sané trifft - doch Jonas Urbig macht den entscheidenden Fehler.

Urbig für Neuer im Kasten

Urbig vertritt aktuell den verletzten Manuel Neuer im Tor der Bayern. Im Achtelfinal-Hinspiel gegen Bayer Leverkusen war er in Hälfte zwei eingewechselt worden. Auch bei der Liga-Niederlage gegen den VfL Bochum (2:3) und im Rückspiel in Leverkusen stand er im Kasten.

Die Münchner bauen den Vorsprung auf Leverkusen vorübergehend auf neun Punkte aus. Die Werkself kann am Sonntag in Stuttgart aber auf sechs Punkte verkürzen.

Kompany mit Warnung

Bayern ließ an seiner Favoritenrolle von Beginn an keine Zweifel. Die Gäste ließen den Ball mit Mittelfeldregisseur Joshua Kimmich, der erst am Donnerstag seinen Vertrag bis 2029 in München verlängert hatte, im Zentrum mühelos und beinahe ungestört durch die eigenen Reihen zirkulieren.