Verletzter Davies: "Es nervt, dass ich so lange ausfalle"

Bayern Münchens Alphonso Davies hat sich nach seiner Kreuzband-Operation erstmals zu Wort gemeldet. „Danke Leute für all eure Liebe, eure netten Worte und eure Unterstützung seitdem ich verletzt bin. Es nervt, dass ich so lange ausfalle und meine Saison so früh endet, aber ich werde hart dafür arbeiten, um stärker zurückzukommen“, schrieb der 24 Jahre alte Nationalspieler in den sozialen Medien unter ein Bild, das ihn mit Krücken und einer Schiene am rechten Knie zeigt. Davies lächelt dabei und streckt den Daumen nach oben.