Vor St. Pauli: Ilzer fordert "Topleistung"

Vor dem Schlüsselspiel gegen St. Pauli will sich der Österreicher keinen Rechenspielen hingeben, sondern mit einer guten Leistung überzeugen.

Mit guten Auswärtsleistungen hat die TSG Hoffenheim sich zuletzt Luft im Abstiegskampf verschafft - für Christian Ilzer sind die zwei Auswärtssiege in Folge jedoch kein Versprechen für eine Punktegarantie in der Fremde. „Einplanen können wir gar nichts“, warnte der Trainer vor dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN). Stattdessen forderte er von seinem Team gegen den Tabellen-15. eine „Topleistung durchgängig durch das gesamte Spiel“.