Wettbewerbsverzerrung? Ligen „fürchten“ die Zukunft

Die nationalen Fußball-Ligen fürchten eine immer stärker werdende Verzerrung ihres Wettbewerbs durch die Vielzahl an hochdotierten internationalen Formaten wie der Champions League oder der Klub-WM. „Nur ein ausgeglichener Wettbewerb macht eine Liga attraktiv. Wir sehen aber in vielen Ligen einen größer werdenden Abstand zwischen den Topklubs und dem Rest“, sagte der Schweizer Claudius Schäfer am Donnerstag nach seiner Wahl zum Präsidenten der European Leagues: „Ich fürchte die Zukunft. Es müssen Lösungen im Einklang mit allen Beteiligten her.“

Den European Leagues gehören 40 Ligen inklusive der Deutschen Fußball Liga (DFL) an. Der Verbund der Ligen kam am Mittwoch und Donnerstag in Frankfurt/Main zu seiner 50. Generalversammlung zusammen. Der bisherige Vize Schäfer, Chef der Schweizer Liga, folgte bei den Wahlen bis 2029 auf den Portugiesen Pedro Proenca. Dem Vorstand (Board of Directors) gehört auch weiterhin DFL-Geschäftsführer Marc Lenz an.