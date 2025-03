FC Bayern: Plötzlich muss der große Umbau her

Die Ausfälle von Alphonso Davies und Dayot Upamecano treffen den FC Bayern schwer - besonders vor den wichtigen Duellen gegen Inter Mailand. Was lässt sich Trainer Vincent Kompany einfallen, um seine Abwehr neu aufzustellen?

Es war im vergangenen Sommer, da wusste niemand so recht, wie das mit Bayerns Abwehr weitergehen soll – oder anders gesagt: wie es neu beginnen kann.

Nach einer kräftezehrenden und von etlichen Unruhen geprägten Saison unter Thomas Tuchel standen verschiedene Verteidiger am Pranger, darunter auch Alphonso Davies und Dayot Upamecano , die über weite Strecken unter ihren Ansprüchen gespielt hatten.

Bayerns Glück in stürmischen Zeiten: Dass mit Vincent Kompany ein Trainer kam, der die Abwehr neu zu bauen verstand – doch nicht nur das: Der es ebenso verstand, den Spielern neues Selbstvertrauen einzuflößen.

Bayern-Boss Eberl macht Hoffnung

Ersterer verlängerte jüngst seinen Vertrag bei Bayern, spielt so befreit auf wie lange nicht. Zweiterer stieg unter Kompany zum unangefochtenen Abwehrboss auf, ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Rekordmeister deutlich weniger Gegentore kassiert als in der vergangenen Saison.

Das Problem, das seit Mittwoch unheilvoll über der Säbener Straße schwebt: Beide fallen aus, der eine wochenlang (Upamecano), der andere sogar über viele Monate (Davies), ohne Aussicht darauf, in den wichtigen Viertelfinals gegen Inter Mailand (8. und 16. April) auf den Platz zurückzukehren.

„Die Ausfälle von Alphonso Davies und Dayot Upamecano wiegen schwer für den FC Bayern“, sagte Sportvorstand Max Eberl am Mittwoch, fügte aber an: „Unser Kader ist stark und wird diese Ausfälle auffangen. Wir werden jetzt noch enger zusammenrücken. Die Qualität ist da, um weiter unsere großen Ziele zu verfolgen.“

Wer kann Davies und Upamecano ersetzen?

Das klingt zunächst hoffnungsvoll, doch hält dieser „starke“ Kader auch einer Belastungsprobe stand? Oder ganz explizit gefragt: Welche Optionen hat Kompany überhaupt, um die schwerwiegenden Ausfälle – insbesondere in der Champions League gegen Inter – zu kompensieren?

Für Upamecano kommt zunächst Eric Dier infrage. Der ehemalige englische Nationalspieler war im Laufe der Saison die erste Alternative, wenn Kompany auf Minjae Kim oder Upamecano verzichten musste – so auch jüngst beim Liga-Remis in Berlin (1:1), als Kim wegen einer Achillessehnenreizung ausfiel.

Dier kommt auf insgesamt 18 Pflichtspiele in allen Wettbewerben und ist auch gegen Inter die naheliegendste Option, um Upamecanos Ausfall aufzufangen.

Stärken und Schwächen von Dier

In der Schlussphase der vergangenen Saison hatte sich der 31-Jährige zum wichtigen Faktor entwickelt und machte in beiden Halbfinal-Spielen gegen Real Madrid einen starken Eindruck, als Tuchel ihm mehr Vertrauen schenkte als Upamecano.

Ito oder Stanisic in der Innenverteidigung?

Alternativen in der Innenverteidigung, die auch Kim in Kürze wieder auffüllen sollte, sind Hiroki Ito und Josip Stanisic. Beide waren in der jüngeren Vergangenheit durch diverse Verletzungen ausgebremst, kommen erst seit Kurzem wieder zum Einsatz – und dann fast nur auf der Außenbahn.