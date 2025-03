Wie eine Kondomwerbung für einen Bundesliga-Skandal sorgte

Mit Mühe hatte der kleine FC Homburg 1987 die Klasse gehalten, in der Relegation setzte sich der Aufsteiger gegen den FC St. Pauli durch. Zum Leidwesen der Branche, die Saarländer sind nicht gerade eine Attraktion der Liga und kämpfen auch finanziell einen Kampf mit ungleichen Mitteln.

In ihre zweite Bundesligasaison gehen sie nach dem Absprung einer Brauerei ohne Trikotwerbung, erst im März (!) finden sie endlich einen Brust-Sponsor. Doch die Freude währt nicht lange: Der DFB verbietet Reklame für die Firma „London“, die außer Schnullern auch Kondome herstellt, was „den Auffassungen von Sitte und Moral zumindest von Teilen der Bevölkerung widerspricht“.

DFB droht Homburg mit Punktabzug

Homburg, bei denen damals übrigens der langjährige Freiburg-Trainer Christian Streich unter Vertrag steht, muss die Trikots vor dem Heimspiel gegen Waldhof Mannheim auf Intervention des Schiedsrichters wieder ausziehen und wie gewohnt mit blanker Brust spielen. Präsident Manfred Ommer geht daraufhin auf Konfrontationskurs und erwirkt am 10. März 1988 die einstweilige Verfügung zur Erlaubnis der brisanten Werbung bis Saisonende.

Homburg macht sich über den DFB lustig

Die letzten sechs Spiele der Saison absolvieren die Saarländer daraufhin vorsichtshalber mit schwarzem Balken auf der Brust und machen sich lustig über den Verband. So sagt der Stadionsprecher vor dem Heimspiel gegen Schalke 04: „Unsere Mannschaft spielt heute mit einem schwarzen Balken auf der Brust. Jeder, der die Hauptstadt Englands kennt, weiß, was sich unter diesem Balken verbirgt.“

Ähnlich sah es Streich, wie er später erzählte: „Das war natürlich eine riesige Werbung für die Firma, weil jeder wusste, was druntersteht.“

Die Eintracht setzte damals die Trikotwerbung in der Bundesliga nach monatelangem juristischen Gezerre überhaupt erst durch. Der Name des Likörs stand zwar zunächst auch nicht auf dem Trikot, war aber täglich in den Nachrichten.