Wimmers Doppelpack verschärft die Werder-Krise

Weisers Treffer kommt zu spät

Werder ließ danach beste Ausgleichschancen aus, zu Beginn der zweiten Hälfte erhöhte Wimmer per Fernschuss (48.). Der Anschlusstreffer von Mitchell Weiser (90.) war am Ende nur Ergebniskorrektur.

„Zerreißt euch für den Verein“ - die eindringliche Botschaft sendeten die treuen Werder-Fans vor dem Anpfiff per Plakat an ihre Mannschaft. Nach dem 1:2 im Pokal-Viertelfinale in Bielefeld hatte es enorm zwischen den Anhängern und dem Team geknirscht, auch intern krachte es bei Werder. Werner forderte, den Frust in Energie umzusetzen und die passende Antwort auf dem Platz zu geben.