Wirbel um Bayer-Star! Boniface zofft sich mit Teamkollege

Was war passiert? In der Nachspielzeit segelte beim Stand von 4:1 für die Werkself noch einmal eine Flanke in den Frankfurter Sechzehner in Richtung Boniface. Aber Frankfurts Arthur Theate konnte vor Boniface zunächst per Kopf klären. Die Bogenlampe versuchte Buendía per Direktabnahme aus der Luft zu nehmen, allerdings traf er den Ball nicht richtig, sodass dieser wieder in Richtung Boniface sprang.