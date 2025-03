Wirtz zu Bayern? "Ein krasser Widerspruch in sich"

Der FC Bayern bemüht sich offensiv um Florian Wirtz. Zugleich scheint der Rekordmeister Geld sparen zu wollen. SPORT1-Experte Stefan Effenberg sieht darin einen Widerspruch. Auch Alfred Draxler zweifelt an dem Transfer.

Bayern-Legende Stefan Effenberg hat Zweifel an der Kaderplanung des Rekordmeisters erhoben. „Es ist ein krasser Widerspruch in sich: Zu sagen, wir müssen sparen, aber wir wollen den Wirtz. Einen Spieler, der im Gesamtpaket über 200 Millionen Euro kostet“, sagte der 56-Jährige im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 .

„Beim FC Bayern verdienen zu viele zu viel Geld“

Auch SPORT1-Experte Alfred Draxler zweifelt an den Möglichkeiten der Münchner. „Beim FC Bayern verdienen zu viele zu viel Geld. Wie sie da den Wirtz holen wollen … Davon sprechen sie ja so offensiv, dass es offenbar wirklich geplant ist. Da bin ich gespannt, wie sie das finanzieren wollen“, sagte der 72-Jährige am Sonntag.