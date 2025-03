Privatflug für Kimmich bezahlt: ZDF erklärt sich

Damit Joshua Kimmich am Samstag rechtzeitig beim Sportstudio in Mainz vor Ort sein konnte, übernahm der Sender die Kosten für einen Charterflieger - ein „Ausnahmefall“, wie das ZDF betont.

Wie das ZDF der Welt auf Nachfrage bestätigte, sahen die Senderverantwortlichen es als geboten an, die Kosten zu übernehmen, damit Kimmich rechtzeitig zu Beginn der Show vor Ort in Mainz sein konnte.

Kimmich im ZDF: „Anreise nur per Charter-Flug möglich“

„Die rechtzeitige Anreise nach Mainz war am Samstagabend nach dem Bundesligaspiel bei Union Berlin aus Zeitgründen nur per Charter-Flug möglich. Der ZDF-Livestream startete um 22.30 Uhr“, zitiert die Welt aus der Antwort einer Anfrage an den Sender: „In diesem Ausnahmefall hat das ZDF die Flugkosten übernommen.“ Die Partie in Berlin war gegen 17.20 Uhr abgepfiffen worden.