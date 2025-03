Zuschauer Baumgart feuert Union an: "Etwas anderes Theater"

Steffen Baumgart bangte, wie immer ging der Trainer von Union Berlin voll mit - und am Ende jubelte er sogar. Nur nicht am Spielfeldrand, sondern hoch oben auf der Tribüne des Stadions An der Alten Försterei. "Diejenigen, die da oben bei mir gesessen haben, haben diesmal ein etwas anderes Theater gehabt", scherzte der Coach nach dem hart erarbeiteten und im Kampf um den Klassenerhalt wichtigen 1:1 (0:0) gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München.

"Ich war bis zum Abpfiff angespannt und habe nie das Gefühl gehabt, dass das hier mit einem Punkt ausgeht", sagte Baumgart. Derweil sei das, was sich am Samstag in Köpenick abspielte, "weit weg von einer Sensation", so Baumgart: "Wir haben einen Punkt geholt gegen eine sehr gute Mannschaft. Den nehmen wir gerne mit." Nach dem überraschenden 2:1 beim Champions-League-Anwärter Eintracht Frankfurt in der Vorwoche folgte der nächste Achtungserfolg.