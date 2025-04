Pyro, Banner, fliegende Becher und Feuerzeuge: 91.750 Euro Strafe für die SGE

Die Eintracht-Fans hatten unter anderem in mehreren Spielen Bengalische Feuer gezündet. Der DFB bestraft den Verein mit einer heftigen Geldstrafe.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Bundesligist Eintracht Frankfurt wegen fünf Fällen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit fünf Geldstrafen in Gesamthöhe von 91.750 Euro belegt.

Das teilte der DFB am Freitag mit. Davon können die Hessen bis zu 30.300 Euro für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.

Darüber hinaus hat das DFB-Sportgericht der Eintracht aufgelegt, eine Spende in Höhe von 8000 Euro an eine gemeinnützige Organisation zu überweisen. Grund hierfür waren von Frankfurter Anhängern gezeigte Banner im Bundesligaspiel beim FC St. Pauli am 11. Januar.