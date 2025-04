Reporter nehmen Xabi Alonso ins Kreuzverhör - vergeblich

Ob die letzten vier Spiele auch seine Abschiedstour bedeuten? „Ich will nicht so weit denken“, sagte Alonso bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr LIVETICKER) gegen den FC Augsburg. Alonso wurde von den Reportern mit insgesamt acht Fragen bezüglich seiner Zukunft in ein regelrechtes Kreuzverhör genommen wurde, ließ sich aber keine Aussage entlocken.