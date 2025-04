Anton selbstkritisch: Erwartungen "noch nicht gerecht geworden"

"Klar war ich in dieser Saison auch schon dreimal verletzt, für meine Verhältnisse ist das sehr viel – aber das darf keine Ausrede sein", so Anton weiter. Er sei vor der Saison geholt worden, "um eine Führungsrolle zu übernehmen" erklärte er: "Die versuche ich auszufüllen – auch in Phasen, in denen es nicht gut läuft."