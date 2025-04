Arbeitssieg gegen Bochum: Werder untermauert Europa-Ambitionen

Werder Bremen feiert den vierten Sieg in Serie - und träumt von der Rückkehr in den europäischen Wettbewerb.

Doch wenn Werder wirklich international spielen will, muss im Schlussspurt der Saison eine Steigerung her. Auch Torschütze Mitchell Weiser (81.) gab zu, dass er ein „bisschen unzufrieden“ sei, „weil wir fußballerisch nicht viel auf den Platz bekommen haben“. Es sei der Anspruch, besser zu spielen, „aber am Ende ist es nicht so wichtig, wenn wir drei Punkte holen.“