Aufgeben gilt nicht: Kiel will weiter ans Wunder glauben

Mit einem Sieg hätte Kiel den Anschluss wiederherstellen können, durch die nächste Heimpleite beträgt der Abstand auf den Relegationsrang weiterhin vier Punkte - der 1. FC Heidenheim kann am Sonntag aber auf sieben Punkte davonziehen. "Grundsätzlich sind wir natürlich sehr enttäuscht, weil die Spiele weniger werden. Und trotzdem geht es weiter", sagte Trainer Marcel Rapp: "Jetzt ist es schon so, dass man ein bisschen auf die Ergebnisse von den anderen Plätzen guckt, ganz klar. Aber zum Schluss liegt es an uns. Ob wir jetzt sagen: Okay, das ist ein Tiefschlag, und wir geben auf. Oder ob wir einfach weitermachen".