Augsburg als Meistermacher? Thorup denkt "nicht daran"

Der FCA-Trainer will das Duell mit Leverkusen und den Liga-Endspurt aber "so ambitioniert wie möglich" angehen.

Der FC Augsburg sieht sich nicht in der Rolle des Meistermachers in der Bundesliga. „Für mich geht es darum, drei Punkte für den FC Augsburg zu gewinnen. Ich denke nicht daran, was das bedeuten kann, darum kümmere ich mich nicht“, sagte Trainer Jess Thorup mit Blick auf das Auswärtsspiel bei Titelverteidiger Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr), in dem der FCA dem großen Nachbarn Bayern München zur Schale verhelfen könnte.