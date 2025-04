Augsburg trauert um Fotografen

Der FC Augsburg trauert um Thorsten Franzisi. Am Dienstag ist der Sportfotograf im Alter von 53 Jahren verstorben.

Der FC Augsburg trauert um den Sportfotografen Thorsten Franzisi, der am Dienstag im Alter von 53 Jahren verstorben ist. „Thorsten Franzisi engagierte sich über viele Jahre hinweg mit großer Leidenschaft für den regionalen Sport und wurde zu einer festen Größe in der Augsburger Sportberichterstattung“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Vereins.