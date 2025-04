Baumgart: „Bochum kann Spaß machen“

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin will den Nebengeräuschen rund um das brisante Duell beim VfL Bochum (Sonntag, 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) nicht allzu viel Beachtung schenken. „Ganz wegzudiskutieren ist es nicht. Aber es ist kein Thema, was uns am Sonntag beschäftigt. Da beschäftigt uns, dass wir eine sehr gute Serie ausbauen wollen“, sagte Baumgart am Freitag.