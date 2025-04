Bayer droht die Katersaison: "Nicht gut genug"

Beim Meister aus Leverkusen glaubt niemand mehr an die Titelverteidigung. Den eigenen hohen Ansprüchen läuft Bayer in dieser Saison hinterher.

Sein Team sei in der entscheidenden Phase der Spielzeit einfach "nicht gut genug", gab Alonso unumwunden zu: "Wir haben zu viele Unentschieden in dieser Saison - deswegen ist der Vorsprung so groß." In den kommenden Wochen, das ließ der Erfolgstrainer durchblicken, geht es wohl nur noch um einen versöhnlichen Abschluss. "Wir müssen realistisch sein und professionell bleiben", sagte Alonso.