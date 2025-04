Bayern-Aus für Müller? Ex-Kollege Podolski reagiert

Laut übereinstimmenden Medienberichten bekommt Bayern -Legende Thomas Müller in München keinen neuen Vertrag . Die Meldung sorgte bei vielen Weggefährten für große Verwunderung und mitunter auch für Entsetzen.

„Am Ende ist es schade, dass ihm der Verein die Entscheidung abnimmt und nicht andersherum. Dass der Thomas Müller das nicht selber in der Hand hat, weil ich glaube, er hätte das verdient“, erklärte Ex-Bayern-Profi Lukas Podolski laut Welt am Rande der Baller League in Berlin.