Bayern: Neuer und Upamecano trainieren individuell

Bei Rekordmeister Bayern München steigen im Saisonendspurt die Hoffnungen auf ein baldiges Comeback mehrerer Leistungsträger. Wie der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga am Ostermontag mitteilte, absolvierten Manuel Neuer, Dayot Upamecano und Daniel Peretz am eigentlich trainingsfreien Tag eine individuelle Einheit an der Säbener Straße.