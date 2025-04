“Bayern überlagert alles - auch das Privatleben"

Im Juli 2009 wurde Christian Nerlinger Sportdirektor des FC Bayern - und trat damit nach 30 Jahren das schwere Erbe des langjährigen Managers Uli Hoeneß an, als der ins Präsidentenamt wechselte.

Bei Nerlinger wurde keine lange Ära daraus: Nach dem verlorenen „Finale dahoam“ 2012 war Schluss. Im Zorn blickt der heute 52 Jahre alte Ex-Profi allerdings nicht zurück. In einem Interview mit ran verdeutlicht Nerlinger, dass das damalige Aus persönlich letztlich auch in seinem Sinne war.

Nerlinger blickt „sehr positiv“ auf Bayern-Zeit zurück

Der heutige Spielerberater betont, dass die Trennung im Guten verlief: „Ich habe noch die Transfergeschäfte bis zum ersten Tag der Vorbereitung weitergemacht. Wir haben Mario Mandzukic und Dante verpflichtet, mit Javi Martinez so weit verhandelt, dass der FC Bayern nur noch Ja oder Nein sagen musste. Dann wurde Matthias Sammer offiziell mein Nachfolger.“

Er habe in seiner Zeit als Sportdirektor „unglaublich viel investiert und wirklich mein Bestes gegeben“, rekapituliert der frühere Mittelfeldspieler: „Ich war 2009 der Erste, der in die Fußstapfen von Uli Hoeneß getreten ist. Auch die Zeit danach hat gezeigt, dass es nicht so einfach ist, diesen Job auszuführen. Ich hatte nach dem Finale, auch noch mit etwas mehr Abstand, gute Gespräche mit Uli. Für mich hat es sich nach einem guten Ende angefühlt - völlig ohne Frust und Trauer. Es war ein Kapitel, das zu Ende ging.“