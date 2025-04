Bochum, Schalke, Köln? Neururer lässt Comeback offen

Kult-Trainer Peter Neururer kann sich durchaus vorstellen, noch einmal in den Profifußball zurückzukehren. „Wenn irgendwo irgendein Verein meint, dass ich zum Beispiel als Sportdirektor oder Sportvorstand agieren möchte oder könnte: Das würde ich machen“, sagte Neururer vor seinem 70. Geburtstag am Samstag im SID-Interview.

Ein Hintertürchen ließ sich der kommende Jubilar schließlich doch noch offen: „Wenn der VfL Bochum, Schalke 04 oder der 1. FC Köln, also Vereine aus meinem Umfeld, in Not geraten, wirklich Hilfe brauchen und mich dann ansprechen würden - so viel Konjunktiv - dann würde ich es machen. Für diese drei Vereine, für keinen anderen“, sagte er über eine mögliche Anstellung als Coach bei einem seiner Ex-Klubs.