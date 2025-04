Bundesliga: Bemerkenswerte Aussagen von angezähltem Hasenhüttl

SID 10.04.2025 • 16:04 Uhr VfL-Cheftrainer Ralph Hasenhüttl steht in Wolfsburg unter Druck. Vor dem Spiel gegen Leipzig zeigt sich der Österreicher dennoch entspannt und wählt bemerkenswerte Worte.

Trainer Ralph Hasenhüttl vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg geht entspannt mit den Spekulationen über seine Zukunft um. „Nachdem ich solche Dinge sowieso nicht an mich heranlasse, ist das nicht so dramatisch. Weil das eigentlich dazu führt, dass der Fokus von der Mannschaft genommen wird. Und das finde ich immer gut. Dann können sie sich in Ruhe vorbereiten“, sagte der Österreicher am Donnerstag.

Vor dem Bundesliga-Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen RB Leipzig steht Hasenhüttl in der Kritik. Der VfL hat in der Liga drei Partien in Folge mit 0:1 verloren und mittlerweile sechs Punkte Rückstand auf die internationalen Plätze. Zuletzt berichteten mehrere Medien, dass eine Trennung nach der Saison nicht unwahrscheinlich sei. Hasenhüttl ist seit März 2024 im Amt und besitzt noch einen Vertrag bis 2026.

Ehrliche Worte von Hasenhüttl

„Wenn der Verein der Meinung ist, dass ich aus der Mannschaft das Maximum heraushole, wird er wahrscheinlich mit mir weitermachen wollen. Wenn der Verein der Meinung ist, es ist nicht das Maximum, was wir aus der Mannschaft herausgeholt haben, wäre es ja auch fahrlässig zu sagen: Wir gehen mit Ralph Hasenhüttl in die nächste Saison. Dann hat er sogar die Pflicht zu sagen: Es reicht nicht, es muss jemand anderes kommen“, sagte Hasenhüttl.