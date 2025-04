Bundesliga heute: Augsburg - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream - Kompany überrascht mit Startelf

SPORT1 04.04.2025 • 19:39 Uhr Der FC Augsburg empfängt heute den FC Bayern München. Trainer Vincent Kompany baut seine Startelf auf zwei Positionen um.

Der FC Bayern München reist mit einer beeindruckenden Auswärtsbilanz in die WWK-Arena des FC Augsburg. In den bisherigen 13 Bundesliga-Gastspielen bei den Fuggerstädtern konnten die Münchner neun Siege einfahren.

An diese Serie will auch Bayern-Trainer Vincent Kompany bei seinem ersten Gastspiel in Augsburg anknüpfen. Dafür verändert er im Vergleich zum mühsamen 3:2-Erfolg gegen den FC St. Pauli seine Aufstellung auf zwei Positionen. Josip Stanisic rückt für Raphael Guerreiro in die erste Elf. Joao Palhinha ersetzt Leon Goretzka, der sich unter der Woche mit Rückenproblemen quälen musste.

„Es ist immer eine Mischung zwischen Form und was man taktisch braucht für dieses Spiel. Ich glaube, die Jungs, die wir heute aufstellen sind auch bereit für das Spiel und ich hoffe, dass sie es zeigen“, sagte Kompany vor dem Spiel bei DAZN zu seiner Aufstellung.

Im Kader gibt es eine echte Premiere bei den Bayern. Top-Talent Lennart Karl steht erstmals im Aufgebot der Profis. Der 17-Jährige hatte in dieser Saison in der U17 und U19 starke Leitungen gezeigt.

Die Aufstellung des FC Bayern: Urbig - Laimer, Dier, Kim, Stanisic - Kimmich, Palhinha - Olise, Musiala, Sané - Kane

Kompany glaubt an Bayern-Angriff: „Das ist unsere Power“

Auf die Bayern wartet trotz der guten Bilanz in Augsburg eine extrem schwere Aufgabe. Augsburg ist aktuell das Team der Stunde. Der FCA kassierte im Jahr 2025 in der Bundesliga erst vier Gegentore.

Bayern-Trainer Kompany wird trotz der Abwehrstärke des Gegners aber nicht bange: „Wir kreieren immer viele Chancen. Das war auch letzte Woche gegen St. Pauli so. Da haben wir auch gegen eine Mannschaft gespielt, die wenige Gegentore bekommen hat. Am Ende haben wir immer unsere Chancen und das dürfen wir nicht vergessen. Das ist unsere Power.“

Nach dem 1:1 bei der TSG Hoffenheim wollen die Augsburger ihre starke Serie im heimischen Stadion ausbauen. Dafür baut Jess Thorup seine Aufstellung auf zwei Positionen um. Jakic und Esende rücken für Rexhbecaj und Titz in die erste Elf.

Die Aufstellung des FC Augsburg: Dahmen -Matsima, Gouweleeuw, Zesiger - Wolf, Onyeka, Jakic, Giannoulis, Jensen, Claude-Maurice - Essende

Die Defensive des FC Augsburg hat sich in dieser Saison als äußerst solide erwiesen, insbesondere dank Torhüter Finn Dahmen, der mit einer beeindruckenden Quote von 90% parierter Schüsse den Bestwert aller Bundesliga-Stammtorhüter hält. Im Gegensatz dazu hat Bayerns Jonas Urbig in seinen ersten drei Bundesliga-Spielen für die Münchner bereits sechs Gegentore kassiert, was für ihn einen negativen Rekord darstellt. Augsburg hat im Kalenderjahr 2025 erst vier Gegentore hinnehmen müssen, weniger als jeder andere Verein in Europas Top-Ligen. Auf der anderen Seite steht die offensive Stärke der Bayern, die in diesem Jahr bereits 31 Tore erzielten und damit nur von Paris Saint-Germain übertroffen werden.

Formstarke Augsburger gegen das beste Rückrunden-Team

Der FC Augsburg befindet sich in einer beeindruckenden Form und ist seit elf Bundesliga-Spielen unbesiegt, was einen laufenden Vereinsrekord darstellt. Mit 39 Punkten nach 27 Partien spielen die Augsburger ihre beste Bundesliga-Saison seit Jahren. Die Mannschaft von Trainer Jess Thorup hat in der Rückrunde bereits mehr Punkte gesammelt als in der gesamten Hinrunde und liegt damit auf Platz drei der Rückrunden-Tabelle. Der FC Bayern München hingegen führt diese Tabelle mit 23 Punkten an und spielt mit 65 Punkten nach 27 Partien seine beste Bundesliga-Saison seit sieben Jahren. Allerdings haben die Münchner in der Rückrunde bereits genauso viele Gegentore kassiert wie in der gesamten Hinrunde.

Schlüsselspieler und ihre Rolle im bevorstehenden Duell

Bayerns Leroy Sané und Harry Kane könnten im Duell gegen Augsburg entscheidende Rollen spielen. Sané steht nach seinem Doppelpack im letzten Bundesliga-Spiel bei neun Toren in dieser Saison, einem neuen persönlichen Rekord. Im Jahr 2025 war er bereits an neun Toren direkt beteiligt, mehr als im gesamten Jahr 2024. Harry Kane beendete zuletzt eine Durststrecke von fünf torlosen Spielen und hat gegen Augsburg bereits sechs Bundesliga-Tore erzielt, mehr als gegen jeden anderen Verein. Im Hinrunden-Duell gelang ihm ein lupenreiner Hattrick. Auf der anderen Seite wird Augsburgs Defensive, angeführt von Finn Dahmen, versuchen, die Offensivkraft der Bayern in Schach zu halten. Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck wird die Partie leiten und für einen fairen Ablauf sorgen.

