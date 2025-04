Bundesliga heute: Augsburg - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC Augsburg geht mit einer beeindruckenden Rückrundenbilanz in das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Mit 23 Punkten aus den letzten zwölf Spielen ist das Team von Trainer Jess Thorup das drittstärkste Team der Rückrunde, nur übertroffen von Bayern München und Bayer Leverkusen. Diese Leistung stellt einen neuen Bundesliga-Rekord für den FCA dar, der in dieser Saison bereits 42 Punkte gesammelt hat – eine Punktzahl, die in der Vereinsgeschichte nur in den Spielzeiten 2013/14 und 2014/15 erreicht wurde. Die Augsburger Fans hoffen, dass ihre Mannschaft zum zweiten Mal in Folge ein Heimspiel gegen die Eintracht gewinnen kann, nachdem sie im Dezember 2023 mit 2:1 siegreich waren.