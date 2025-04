Bundesliga heute: Bayer Leverkusen - Augsburg LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 26.04.2025 • 00:10 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen, unter der Leitung von Trainer Xabi Alonso, steht vor einer Herausforderung in der BayArena. Die Werkself konnte in den letzten vier Heimspielen nur einen Sieg verbuchen und blieb in drei dieser Partien sogar torlos. Diese Schwächephase ist bemerkenswert, da Leverkusen zuvor sechs Heimsiege in Folge feiern konnte. Mit einem Punktestand von 32 Punkten im Jahr 2025 ist Leverkusen das zweitbeste Team der Bundesliga, doch die jüngsten Heimspiele zeigen, dass die Mannschaft ihre Form finden muss, um gegen den FC Augsburg erfolgreich zu sein.

Bundesliga: So verfolgen Sie heute Leverkusen - Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der FC Augsburg, trainiert von Jess Thorup, beeindruckt in dieser Saison mit seiner Auswärtsstärke. Mit 18 Punkten und einem Torverhältnis von 12:3 führt Augsburg die Bundesliga-Auswärtstabelle im Jahr 2025 an. Die Schwaben sind in ihren acht Auswärtsspielen ungeschlagen und haben damit ihren Vereinsrekord aus der Saison 2013/14 eingestellt. Augsburgs Defensivleistung ist ebenfalls bemerkenswert, mit nur acht Gegentoren in 15 Spielen im Kalenderjahr 2025. Diese solide Abwehr könnte entscheidend sein, um Leverkusens Offensivbemühungen zu neutralisieren.

Historische Bilanz: Leverkusen klar im Vorteil

Historisch gesehen hat Bayer 04 Leverkusen eine klare Dominanz über den FC Augsburg. In 27 Bundesliga-Duellen holte Augsburg im Schnitt nur 0.48 Punkte pro Spiel gegen Leverkusen, was die Werkself zu einem der schwierigsten Gegner für die Schwaben macht. Augsburg konnte nur zwei dieser Partien gewinnen, beide in der Saison 2022/23. Seitdem hat Leverkusen dreimal in Folge gegen Augsburg gesiegt. Diese Statistik könnte Leverkusen zusätzlichen Ansporn geben, die aktuelle Heimschwäche zu überwinden und die positive Bilanz fortzusetzen.

Spieler im Fokus: Berisha und Schick

Im heutigen Spiel könnten Mergim Berisha von Augsburg und Patrik Schick von Leverkusen entscheidende Rollen spielen. Berisha erzielte sein einziges Bundesliga-Saisontor gegen Leverkusen und hat in der Vergangenheit gegen Top-Teams wie Leverkusen und Bayern München getroffen. Auf der anderen Seite hat Patrik Schick in dieser Saison seinen Expected-goals-Wert deutlich übertroffen, indem er aus 11.1 xG beeindruckende 18 Tore erzielte. Beide Spieler haben das Potenzial, das Spiel zu beeinflussen und werden sicherlich im Fokus der Abwehrreihen stehen.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird B04 gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.