Bundesliga heute: Bayern - BVB LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Während die Münchner vor dem Duell in der Allianz Arena von ganz oben grüßen, ist der langjährige Verfolger längst abgeschüttelt. Dazu kommt: Beide Teams haben in den Viertelfinal-Hinspielen der Champions League bittere Niederlagen hinnehmen müssen - und in wenigen Tagen kommt es zu den Rückspielen.

Bayern - Dortmund LIVE im TV, Livestream, Ticker

Kompany vs. Kovac: Interessantes Duell

Zu den Fakten: Dieses Aufeinandertreffen ist das 137. in der Geschichte der Bundesliga und somit das am häufigsten ausgetragene Duell im deutschen Profifußball.

Die Münchner haben gegen den BVB mehr Niederlagen kassiert als gegen jedes andere Team, insgesamt 33. Zuletzt musste der FC Bayern im März 2024 eine 0:2-Heimniederlage gegen die Dortmunder hinnehmen, und erstmals seit 2017 blieben die Bayern in zwei Duellen in Folge sieglos gegen den Erzrivalen.

Formstarke Teams im Titelkampf

Nur Bayer 04 Leverkusen war in diesem Zeitraum erfolgreicher. Die Bayern spielen mit 68 Punkten nach 28 Partien ihre beste Bundesliga-Saison seit sieben Jahren und haben in der Vergangenheit immer den Titel geholt, wenn sie zu diesem Zeitpunkt mindestens 68 Punkte hatten.

Offensive Schlüsselspieler im Fokus

Harry Kane von Bayern folgt ihm dicht mit sieben Treffern. Zudem hat Dortmunds Maximilian Beier zuletzt in zwei Spielen in Folge jeweils zwei Torbeteiligungen verzeichnet, was ihn neben Kane zum Ligabestwert in der Rückrunde macht. Beide Teams verfügen über starke Offensivkräfte, die das Spiel entscheidend beeinflussen könnten.