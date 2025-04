Bundesliga heute: Bochum - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der VfL Bochum steht vor einer schwierigen Aufgabe im Vonovia Ruhrstadion, wenn sie am Samstag den FC Augsburg empfangen. Die Mannschaft von Dieter Hecking hat in dieser Saison mit 20 Punkten nach 28 Spielen ihre schwächste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte erlebt.

Besonders die Heimspiele waren zuletzt eine Herausforderung, da Bochum die letzten drei Bundesliga-Heimspiele verloren hat. Eine vierte Heimniederlage in Serie wäre ein Rückschlag, den der Verein seit der Saison 2009/10 nicht mehr erlebt hat. Trotz dieser Schwierigkeiten gelang Bochum ein überraschender 3:2-Sieg beim Tabellenführer Bayern München, was zeigt, dass die Mannschaft durchaus in der Lage ist, gegen starke Gegner zu bestehen.