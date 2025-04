Bundesliga heute: Bochum - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 05.04.2025 • 12:30 Uhr Der VfL Bochum 1848 empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfL Bochum steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn sie heute im Vonovia Ruhrstadion auf den VfB Stuttgart treffen. Historisch gesehen hatten die Bochumer gegen die Schwaben wenig Erfolg, denn sie gewannen nur eines der letzten 15 Bundesliga-Duelle. Interessanterweise war dieser Sieg jedoch das letzte Heimspiel in der Vorsaison, das mit einem knappen 1:0 endete. Der VfB Stuttgart hingegen hat in der Vergangenheit zwei Auswärtsspiele in Folge in Bochum verloren, zuletzt in den Jahren 1995 bis 1997. Aktuell kämpft der VfL Bochum unter Trainer Dieter Hecking um den Klassenerhalt und spielt mit 20 Punkten nach 27 Spielen seine schwächste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte.

Der VfB Stuttgart muss heute auf einige Schlüsselspieler verzichten. Ameen Al Dakhil fehlt aufgrund einer Roten Karte, während Angelo Stiller und Maximilian Mittelstädt aufgrund ihrer fünften Gelben Karte gesperrt sind. Besonders der Ausfall von Stiller könnte die Schwaben hart treffen, da er in dieser Saison die meisten Minuten unter den Feldspielern absolviert hat und nur ein Spiel in der Startelf verpasste. Trotz dieser personellen Herausforderungen bleibt der VfB Stuttgart unter Trainer Sebastian Hoeneß optimistisch, da sie in den letzten elf Bundesliga-Spielen gegen Teams auf einem der letzten drei Plätze ungeschlagen sind.

Bochums Heimschwäche und Stuttgarts Sieglos-Serie

Die Heimstärke des VfL Bochum hat in den letzten Wochen nachgelassen, da sie ihre letzten beiden Bundesliga-Heimspiele verloren haben. Dies sind genauso viele Niederlagen wie in den ersten sieben Heimspielen unter Dieter Hecking. Zwei Heimniederlagen in Folge gab es in dieser Saison zuvor nur im Oktober. Auf der anderen Seite ist der VfB Stuttgart seit sechs Bundesligaspielen sieglos, was die längste aktuelle Sieglos-Serie der Liga darstellt. Diese Serie gab es für die Schwaben zuletzt von November 2022 bis Februar 2023. Beide Teams stehen unter Druck, ihre Formkurve zu verbessern.

Spielstil und Chancenverwertung

Der VfB Stuttgart stellt mit einem Durchschnittsalter von 25 Jahren die jüngsten Startformationen in dieser Bundesliga-Saison, während der VfL Bochum mit 28 Jahren die älteste Mannschaft aufbietet. Stuttgart hat in dieser Saison bereits 86 Großchancen kreiert, was nur von Bayern München und Eintracht Frankfurt übertroffen wird. Bochum hingegen ließ mit 106 gegnerischen Großchancen die meisten ligaweit zu. Beide Teams haben ihre Schwächen in der Defensive, insbesondere in der zweiten Halbzeit, wo Bochum bereits 30 Gegentore kassierte und Stuttgart 29. Es wird interessant sein zu sehen, wie die Mannschaften ihre taktischen Ansätze anpassen, um diese Schwächen zu kompensieren.

