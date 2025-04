Bundesliga heute: VfL Bochum - Union Berlin LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 27.04.2025 • 12:30 Uhr Der VfL Bochum 1848 empfängt heute den 1. FC Union Berlin. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfL Bochum steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn sie am Sonntag im Vonovia Ruhrstadion auf den 1. FC Union Berlin treffen. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking befindet sich in einer tiefen Krise, nachdem sie zuletzt fünf Bundesliga-Spiele in Folge verloren hat. Diese Serie ist die längste aktuell laufende Niederlagenserie im Oberhaus. Mit 20 Niederlagen in dieser Saison droht Bochum, seinen Negativrekord aus den Spielzeiten 1994/95 und 2000/01 einzustellen. Besonders besorgniserregend ist die Heimbilanz: Neun Heimniederlagen sind bereits ein eingestellter Negativrekord. Der VfL spielt mit 20 Punkten nach 30 Spielen die schwächste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte, was die Abstiegsgefahr weiter erhöht.

Im Gegensatz zu Bochum präsentiert sich der 1. FC Union Berlin unter Trainer Steffen Baumgart in hervorragender Form. Die Eisernen sind seit sechs Bundesligaspielen ungeschlagen und haben dabei drei Siege und drei Unentschieden eingefahren. Diese Serie ist die längste laufende Serie aller Teams in der Liga und die beste für Union seit Januar/Februar 2023. Besonders beeindruckend war der jüngste Auftritt gegen den VfB Stuttgart, bei dem Union erstmals vier Tore in der ersten Halbzeit erzielte. Mit einem hohen Anteil an Standardtoren (52% ihrer Treffer) ist Union besonders gefährlich bei ruhenden Bällen, was gegen Bochum, das die meisten Standardgegentore kassiert hat, entscheidend sein könnte.

Bochum ohne Sissoko: Defensive Schwächung

Bochum muss im kommenden Spiel auf Ibrahima Sissoko verzichten, der nach einer Gelb-Roten Karte gesperrt ist. Sissoko ist ein Schlüsselspieler in der Defensive des VfL und führt die Mannschaft in Spielminuten, Tacklings und abgefangenen Bällen an. Sein Fehlen könnte die ohnehin schon anfällige Abwehr von Bochum weiter schwächen, die in dieser Saison die meisten Gegentore nach der Pause kassiert hat. Mit der niedrigsten Passgenauigkeit und den wenigsten zurückgelegten Kilometern pro Spiel steht Bochum vor der Herausforderung, gegen ein laufstarkes Union Berlin zu bestehen, das die zweitmeisten Kilometer pro Spiel zurücklegt.

Union Berlins Offensivkraft: Ilic in Topform

Union Berlin kann sich auf die starke Form von Andrej Ilic verlassen, der zuletzt seinen ersten Bundesliga-Doppelpack schnürte und mit fünf Toren der geteilte Top-Torschütze der Eisernen in der Rückrunde ist. Ilics Chancenverwertung gehört zu den besten der Liga, was ihn zu einer ständigen Bedrohung für die Bochumer Defensive macht. Mit einer starken Laufleistung und einer effektiven Nutzung von Standardsituationen wird Union versuchen, die Schwächen von Bochum auszunutzen und ihre ungeschlagene Serie weiter auszubauen. Die Partie verspricht, ein intensives Duell zwischen zwei Teams mit unterschiedlichen Ausgangslagen zu werden.

