Bundesliga heute: Bremen - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag empfängt der SV Werder Bremen den VfL Bochum im Weserstadion. Die Statistik spricht klar für die Gastgeber: In den letzten 20 Bundesliga-Begegnungen konnte Bochum nur einmal gegen Bremen gewinnen, und das war im Februar 2008.

Unter der Leitung von Trainer Ole Werner hat Werder Bremen die letzten drei Bundesliga-Spiele in Folge gewonnen, was die längste aktuelle Siegesserie in der Liga darstellt. Diese Erfolgsserie gelang Werder in dieser Saison bisher nur einmal im Dezember 2024.