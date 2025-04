Bundesliga heute: Bremen - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Werder Bremen steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn sie im Weserstadion Eintracht Frankfurt empfangen. Die Bremer haben in den letzten drei Heimspielen in der Bundesliga jeweils eine Niederlage hinnehmen müssen, was die längste Negativserie seit knapp zwei Jahren darstellt. Insgesamt haben sie in den fünf Heimspielen der Rückrunde vier Niederlagen kassiert, doppelt so viele wie in der Hinrunde. Unter Trainer Ole Werner gelang Werder bisher kein Sieg gegen die Hessen, mit zwei Unentschieden und drei Niederlagen in den letzten Begegnungen. Die Bremer hoffen, ihre Form zu verbessern und die Heimserie zu durchbrechen.