Bundesliga heute: Werder Bremen - St. Pauli LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 27.04.2025 • 14:30 Uhr SV Werder Bremen empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der SV Werder Bremen am heutigen Sonntag im Weserstadion auf den FC St. Pauli trifft, steht eine beeindruckende Serie auf dem Spiel. Seit dem ersten Bundesliga-Duell im Jahr 1977, das die Kiezkicker für sich entscheiden konnten, blieb St. Pauli in den folgenden 16 Begegnungen sieglos gegen Werder Bremen. Die letzten acht Duelle endeten allesamt mit einem Sieg für die Bremer, was einen Vereinsrekord für die längste Siegesserie gegen einen Gegner in der Bundesliga darstellt. Für Ole Werner und sein Team bietet sich heute die Gelegenheit, diese Serie weiter auszubauen.

Bundesliga: So verfolgen Sie heute Bremen - St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Mitchell Weiser ist in dieser Saison ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Werder Bremen. Der Flügelspieler erzielte kürzlich sein fünftes Bundesliga-Saisontor und erhöhte damit seine persönliche Bestmarke an Toren in einer Saison. Insgesamt kommt Weiser auf zwölf direkte Torbeteiligungen, bestehend aus fünf Toren und sieben Vorlagen, und übertraf damit seinen Rekord aus der Saison 2022/23. Besonders gegen FC St. Pauli zeigte Weiser seine Qualitäten, als er in der Hinrunde den Assist zum 2:0-Endstand lieferte. Heute könnte er erneut eine zentrale Rolle im Angriffsspiel der Bremer einnehmen.

Werder Bremen auf Champions-League-Kurs

Der SV Werder Bremen spielt unter Ole Werner seine beste Bundesliga-Saison und hat mit 45 Punkten bereits die Vorjahresleistung übertroffen. Die Mannschaft gewann ihre letzten vier Bundesliga-Spiele und ist damit die derzeit erfolgreichste Mannschaft der Liga. Diese Siegesserie ist die längste seit der Saison 2014/15, als Werder unter Viktor Skripnik sogar fünf Spiele in Folge gewann. Mit einem weiteren Sieg heute könnte Bremen erstmals unter Werner drei Heimsiege in Folge feiern und sich weiter in Richtung der Champions-League-Plätze bewegen.

FC St. Pauli kämpft gegen die schwächste Offensive der Liga

Der FC St. Pauli steht vor einer schwierigen Aufgabe, denn die Offensive der Kiezkicker ist die schwächste der Liga. Mit nur 26 erzielten Toren nach 30 Spielen stellt St. Pauli einen vereinsinternen Negativrekord auf. Zudem blieb die Mannschaft in dieser Saison in 14 Spielen ohne Torerfolg, was ebenfalls ein Ligahöchstwert ist. Trotz dieser Herausforderungen hat das Team unter Alexander Blessin zuletzt fünf Punkte aus den letzten drei Spielen geholt und ist seit drei Partien ungeschlagen. Ein weiterer Punktgewinn heute könnte den Abstand zum Relegationsplatz weiter vergrößern und die Saison positiv abschließen.

Wird SV Werder Bremen gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SVW gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Werder Bremen gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

