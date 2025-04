Bundesliga heute: Dortmund - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream - BVB-Startelf da!

SPORT1 20.04.2025 • 16:26 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Dortmund empfängt am heutigen Sonntag Borussia Mönchengladbach im Signal Iduna Park, einem Stadion, das für die Gäste aus Mönchengladbach in den letzten Jahren kein gutes Pflaster war. Die beeindruckende Bilanz der Dortmunder gegen die Fohlen ist unübersehbar: Der BVB gewann 17 seiner letzten 18 Bundesliga-Heimspiele gegen Mönchengladbach, darunter die letzten zehn in Folge.

Julian Brandt sitzt gegen Borussia Mönchengladbach zunächst nur auf der Bank. Bereits beim Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Barcelona (Endstand: 3:1) durfte Brandt nicht von Beginn an spielen. Auch der zuletzt angeschlagene Emre Can steht nicht in der Startelf. In der Offensive sollen Karim Adeyemi, Maximilian Beier und Serhou Guirassy für Wirbel sorgen.

Dortmund - Gladbach LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Dortmund - Gladbach: Die offiziellen Aufstellungen

Dortmund: Kobel - Couto, Anton, Süle, Bensebaini - Groß, Nmecha, Svensson - Beier, Guirassy, Adeyemi

Mönchengladbach: Omlin – Scally, Itakura, Elvedi, Ullrich – Reitz, Stöger, Weigl – Cvancara, Kleindienst, Pléa

Das heutige Spiel bietet auch ein interessantes Trainerduell zwischen Niko Kovac und Gerardo Seoane. Während Seoane in seiner bisherigen Trainerkarriere nur einmal gegen Dortmund gewinnen konnte, gelang ihm ein überzeugender 5:2-Sieg mit Bayer Leverkusen im Februar 2022. Gegen Niko Kovac hat Seoane jedoch positive Erinnerungen, denn er gewann das einzige Bundesliga-Duell gegen ihn mit einem klaren 4:0-Sieg, als Gladbach auf Wolfsburg traf. Beide Trainer stehen vor der Herausforderung, ihre Teams in der entscheidenden Saisonphase optimal einzustellen und die taktischen Vorgaben umzusetzen.

Schwächste BVB-Saison seit einem Jahrzehnt

Borussia Dortmund durchlebt eine schwierige Saison und steht mit 42 Punkten nach 29 Spielen vor der schwächsten Bundesliga-Saison seit zehn Jahren. Im Vergleich dazu hatte der BVB in der Saison 2014/15 nur 36 Punkte zu diesem Zeitpunkt. Interessanterweise stand Borussia Mönchengladbach damals letztmals nach 29 Spielen in der Tabelle vor Dortmund.

Die Fohlen haben in dieser Saison 44 Punkte gesammelt und sind damit auf Kurs, sich erneut für den Europapokal zu qualifizieren. Mit einem Rückstand von vier Punkten auf Platz vier haben sie eine ähnliche Ausgangslage wie Dortmund in der Saison 2020/21, als der BVB noch die Champions-League-Qualifikation schaffte.

Beide Mannschaften zeigen in dieser Saison offensive Qualitäten, insbesondere bei Kopfballtoren. Sowohl Dortmund als auch Mönchengladbach trafen elfmal per Kopf, was den geteilten Liga-Höchstwert darstellt. Während die Fohlen defensiv die wenigsten Kopfballgegentore zuließen, hat Dortmund mit 45 Gegentoren bereits eine hohe Zahl an Gegentreffern kassiert. Besonders in der zweiten Halbzeit sind die Dortmunder gefährlich, mit 32 erzielten Toren, nur übertroffen von Bayern München.

Wird Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BVB gegen BMG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.