Bundesliga heute: Frankfurt - RB Leipzig LIVE im TV, Stream & Liveticker

Eintracht Frankfurt empfängt heute die RB Leipzig. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Deutsche Bank Park.

Eintracht Frankfurt empfängt am heutigen Samstagabend RB Leipzig im Deutsche Bank Park. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller hat in dieser Saison bereits zwei Niederlagen gegen die Leipziger hinnehmen müssen, doch vor heimischer Kulisse ist die Eintracht gegen die Roten Bullen noch ungeschlagen. Mit vier Siegen und fünf Unentschieden in den bisherigen Heimspielen gegen Leipzig hat Frankfurt eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen. Diese Heimstärke könnte ein entscheidender Faktor im Kampf um die Top-Platzierungen in der Bundesliga sein, denn mit 52 Punkten nach 30 Spielen steht die Eintracht auf dem dritten Platz und hat gute Chancen, die Saison unter den Top Vier zu beenden.

Bundesliga: So verfolgen Sie heute Eintracht Frankfurt - RB Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

RB Leipzig reist mit einem wichtigen Spieler zurück in den Kader nach Frankfurt: Xavi Simons. Der Niederländer ist nach seiner Sperre wieder spielberechtigt und war zuletzt beim 3:2-Sieg in Wolfsburg mit zwei Treffern entscheidend. Simons hat im Kalenderjahr 2025 bereits zehn direkte Torbeteiligungen in der Bundesliga gesammelt und ist damit einer der produktivsten Spieler der Liga. Mit ihm in der Startelf holt Leipzig durchschnittlich 1.8 Punkte pro Spiel, ohne ihn nur 1.2. Trainer Zsolt Löw könnte mit einem Sieg in Frankfurt als zweiter Trainer der Vereinsgeschichte seine ersten beiden Bundesliga-Auswärtsspiele gewinnen, nachdem Leipzig zuvor sieben Auswärtsspiele sieglos geblieben war.

Defensive Stabilität als Schlüssel für Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat in den letzten vier Bundesliga-Spielen drei Mal eine weiße Weste behalten und nur einmal zwei Gegentore kassiert. Diese defensive Stabilität ist ein wichtiger Bestandteil der Strategie von Trainer Dino Toppmöller, um gegen Leipzig bestehen zu können. Die Adler haben ihre letzten beiden Heimspiele zu null gewonnen und könnten diesen Trend fortsetzen. Mit 30 Punkten aus den ersten 15 Heimspielen der Saison zeigt Frankfurt eine starke Leistung vor eigenem Publikum. Besonders gefährlich sind die Frankfurter Konter, aus denen sie in dieser Saison bereits neun Tore erzielt haben – mehr als jedes andere Team in der Liga.

RB Leipzigs Angriffspotential: Sesko und Simons im Fokus

RB Leipzig verfügt über ein starkes Angriffspotential, das vor allem durch Benjamin Sesko und Xavi Simons geprägt wird. Sesko hat in dieser Bundesliga-Saison bereits 17 direkte Torbeteiligungen erzielt, doch auswärts ist er seit fünf Spielen ohne Scorerpunkt. Diese Durststrecke möchte der Stürmer heute in Frankfurt beenden. Leipzig hat in dieser Saison die zweitmeisten Schüsse nach Kontern abgegeben und könnte mit seiner schnellen Offensive die Frankfurter Defensive herausfordern. Die Partie verspricht ein spannendes Duell zwischen Frankfurts stabiler Abwehr und Leipzigs dynamischem Angriff zu werden, wobei beide Teams ihre Stärken ausspielen werden.

Wird Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

