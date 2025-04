Bundesliga heute: Freiburg - Dortmund LIVE im TV, Liveticker & Livestream - Star auf der Bank

Am heutigen Samstag steht im Europa-Park Stadion das 50. Bundesliga-Duell zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund auf dem Programm.

BVB-Trainer Niko Kovac setzt in der Startelf dabei erstmals auf Neuzugang Carney Chukwuemeka, der im Winter vom FC Chelsea ausgeliehen wurde. Für den zuletzt angeschlagenen Starstürmer Serhou Guirassy reicht es dagegen doch noch nicht für einen Startelf-Einsatz, er sitzt aber zumindest auf der Bank.

Kobel - Anton, Can, Bensebaini - Ryerson, Chukwuemeka, Svensson - Brandt, Groß - Beier, Adeyemi

Freiburg - Dortmund LIVE im TV, Livestream, Ticker

Statistik spricht klar für den BVB

In seinen bisherigen neun Bundesliga-Begegnungen mit Freiburg konnte er lediglich einen Sieg feiern, der allerdings eindrucksvoll mit 6:0 im Januar 2023 mit dem VfL Wolfsburg ausfiel. Diese Partie markiert zugleich seinen höchsten Bundesliga-Sieg.

Freiburgs Heimstärke auf dem Prüfstand

Der SC Freiburg befindet sich derzeit in einer kleinen Krise, nachdem er in den letzten vier Bundesliga-Spielen sieglos blieb.

Besonders im heimischen Europa-Park Stadion konnte das Team unter Julian Schuster zuletzt nicht überzeugen und blieb in zwei aufeinanderfolgenden Heimspielen ohne Sieg. Zuvor hatten die Breisgauer in den ersten elf Heimspielen der Saison nur dreimal Punkte abgegeben.

Diese Statistik zeigt, dass Freiburg durchaus in der Lage ist, im eigenen Stadion starke Leistungen zu zeigen, und die Mannschaft wird alles daransetzen, die aktuelle Durststrecke zu beenden und wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Auswärtsschwäche des BVB und personelle Herausforderungen

Borussia Dortmund kämpft in dieser Saison mit einer ungewöhnlichen Auswärtsschwäche und steht mit nur elf Punkten aus 13 Auswärtsspielen auf Platz 16 der Auswärtstabelle. Diese Bilanz ist die schwächste seit 17 Jahren für den BVB, was die Aufgabe in Freiburg zusätzlich erschwert.