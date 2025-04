Bundesliga heute: Freiburg - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Freiburg - Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

Der SC Freiburg hat in dieser Saison bereits mehr Punkte gesammelt als in der gesamten letzten Bundesliga-Saison und steht aktuell bei 45 Zählern. Dennoch haben die Breisgauer zuletzt zwei Heimspiele in Folge verloren, was genauso viele Niederlagen sind wie in den ersten zwölf Heimspielen unter Julian Schuster. Auf der anderen Seite hat die TSG Hoffenheim in dieser Saison nur 13 Auswärtstore erzielt, weniger als jeder andere Verein. Diese Auswärtsschwäche könnte heute erneut zum Tragen kommen, da die TSG zuletzt zwei Auswärtsspiele in Folge verloren hat.