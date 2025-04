Bundesliga heute: Gladbach - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 12.04.2025 • 12:28 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt heute den Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Borussia-Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Mönchengladbach empfängt den SC Freiburg im Borussia-Park und hofft, die jüngste Negativserie gegen die Breisgauer zu durchbrechen. Die Fohlen sind seit sieben Bundesligaspielen gegen Freiburg sieglos und haben zuletzt sogar zwei Partien in Folge verloren.

Besonders besorgniserregend ist die Torflaute in den letzten drei Heimspielen gegen Freiburg, in denen Gladbach keinen Treffer erzielen konnte. Noch nie blieb die Borussia viermal hintereinander zu Hause gegen ein Team ohne Torerfolg, was die Mannschaft von Gerardo Seoane zusätzlich motivieren dürfte, diese Serie zu beenden.

Gladbach - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein Lichtblick für Borussia Mönchengladbach ist der junge Torhüter Tiago Pereira Cardoso, der mit einer beeindruckenden Abwehrquote von 94% in dieser Saison glänzt. Zuletzt parierte er gegen St. Pauli acht Torschüsse, eine Leistung, die seit der Datenerfassung 2004/05 keinem so jungen Keeper in einem Bundesliga-Spiel gelang.

Mit Cardoso als sicherem Rückhalt hat Gladbach in den letzten drei Bundesligaspielen eine ungeschlagene Serie hingelegt und bereits 44 Punkte gesammelt, zehn mehr als in der kompletten Vorsaison. Diese positive Entwicklung könnte entscheidend sein, um die Heimschwäche gegen Freiburg zu überwinden.

Freiburgs Auswärtsstärke und personelle Sorgen

Der SC Freiburg reist mit einer beeindruckenden Auswärtsbilanz nach Mönchengladbach, denn die Mannschaft von Julian Schuster ist seit vier Bundesliga-Partien auswärts ungeschlagen. Allerdings kämpft Freiburg mit einer Serie von fünf sieglosen Spielen und einer defensiven Schwäche, die sich in den letzten drei Partien mit acht Gegentoren manifestierte.

Besonders schmerzlich ist der Ausfall von Matthias Ginter, der seine erste Sperre in der Bundesliga absitzen muss. Ohne ihn konnte Freiburg in der Vergangenheit nur selten überzeugen, was die Aufgabe in Gladbach zusätzlich erschwert.

Duell der Kopfballstarken Teams

Ein interessantes Duell erwartet die Zuschauer in der Luft, denn sowohl Borussia Mönchengladbach als auch der SC Freiburg gehören zu den kopfballstarken Teams der Liga. Gladbach erzielte in dieser Saison bereits elf Kopfballtore, geteilter Höchstwert mit dem FC Bayern, während Freiburg mit neun Treffern ebenfalls stark ist.

Allerdings hat Freiburg auch eine Schwäche bei Kopfballgegentoren gezeigt und bereits zehn kassiert, was nur von Holstein Kiel übertroffen wird. Diese Dynamik könnte im Borussia-Park eine entscheidende Rolle spielen, wenn die Fohlen versuchen, ihre Heimserie gegen Freiburg zu beenden.

Wird Borussia Mönchengladbach gegen Sport-Club Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BMG gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Mönchengladbach gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1

