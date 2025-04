Bundesliga heute: Heidenheim - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Nach dem Aus in der Champions League muss der FC Bayern beim 1. FC Heidenheim ran. Der deutsche Rekordmeister kann im Fernduell mit Meister Bayer Leverkusen vorlegen. Die Werkself ist er am Sonntag im Einsatz.

Der FCB steht dabei gehörig unter Druck. Bayern konnte nur zwei der vergangenen sechs Pflichtspiele gewinnen. Bei einem weiteren Patzer könnte auch die Meisterschaft noch in Gefahr geraten.

Heidenheim - Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

Der FC Bayern München steht vor einer besonderen Herausforderung, wenn sie heute in der Voith-Arena gegen den 1. FC Heidenheim 1846 antreten. Trotz ihrer dominanten Position in der Bundesliga-Geschichte haben die Münchner gegen Heidenheim einen ungewöhnlich hohen Gegentorschnitt von 2.3.

Das erste Bundesliga-Gastspiel in Heidenheim endete in der Vorsaison mit einer überraschenden 2:3-Niederlage, nachdem Bayern bereits mit 2:0 geführt hatte. Diese Begegnung erinnert an die frühen 90er Jahre, als der FC Bayern seine ersten beiden Gastspiele gegen den SC Freiburg verlor. Trainer Vincent Kompany wird darauf bedacht sein, diese Statistik nicht weiter auszubauen.