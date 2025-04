Bundesliga heute: Heidenheim - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 05.04.2025 • 12:30 Uhr Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen tritt in der Voith-Arena gegen den 1. FC Heidenheim an und blickt auf eine beeindruckende Bilanz gegen die Brenzstädter zurück. In den bisherigen drei Bundesliga-Duellen konnte die Werkself alle Spiele gewinnen und dabei insgesamt elf Tore erzielen. Diese Trefferquote ist bemerkenswert und wurde in den ersten drei Bundesliga-Begegnungen nur gegen den SSV Ulm übertroffen. Für Heidenheim stellt dies die höchste Anzahl an Gegentoren in den ersten drei Duellen gegen einen Bundesliga-Gegner dar, was die Herausforderung für Trainer Frank Schmidt und seine Mannschaft deutlich macht.

Heidenheim - Leverkusen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der 1. FC Heidenheim konnte zuletzt zwei Bundesliga-Spiele in Folge gewinnen und blieb damit erstmals in dieser Saison dreimal ungeschlagen. Nach einem enttäuschenden Start in die Heimspiel-Rückrunde mit vier Niederlagen gelang zuletzt ein 3:1-Erfolg gegen Holstein Kiel. Ein weiterer Heimsieg würde den Rekord von zwei aufeinanderfolgenden Heimsiegen einstellen, der zuletzt im Dezember 2023 erreicht wurde. Doch die Aufgabe ist nicht leicht, denn Bayer 04 Leverkusen ist seit 30 Auswärtsspielen ungeschlagen und stellt das beste Auswärtsteam der aktuellen Bundesliga-Saison dar.

Spielstil und Passgenauigkeit: Ein Duell der Gegensätze

Im taktischen Vergleich zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Teams. Leverkusen spielt die zweitmeisten Pässe in der Bundesliga und weist dabei eine beeindruckende Passgenauigkeit von 87% auf. Im Gegensatz dazu kommt Heidenheim auf die drittwenigsten Pässe und eine schwächere Passgenauigkeit von 76%. Diese Diskrepanz könnte im Spiel entscheidend sein, da Leverkusen mit seiner präzisen Ballzirkulation das Spiel kontrollieren könnte, während Heidenheim auf eine kompakte Defensive und schnelle Konter setzen muss.

Spieler im Fokus: Aleix Garcia und Marvin Pieringer

Besondere Aufmerksamkeit verdient Leverkusens Aleix Garcia, der in seinen letzten sieben Bundesliga-Spielen an vier Toren direkt beteiligt war. Mit drei Toren und einem Assist hat er seine Leistung in dieser Saison deutlich gesteigert. Auch Exequiel Palacios, der zuletzt gegen den VfL Bochum zwei Assists lieferte, könnte erneut eine Schlüsselrolle spielen. Auf Heidenheimer Seite ist Marvin Pieringer hervorzuheben, der zuletzt in zwei Spielen in Folge traf und mit sieben Toren der Top-Torschütze seines Teams ist. Beide Spieler könnten entscheidend für den Ausgang des Spiels sein.

