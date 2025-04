Bundesliga heute: Hoffenheim - BVB LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 26.04.2025 • 00:20 Uhr Die TSG Hoffenheim empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die TSG Hoffenheim steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn sie am heutigen Samstag Borussia Dortmund in der PreZero Arena empfängt (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Kraichgauer haben ihre letzten vier Bundesliga-Heimspiele gegen den BVB allesamt verloren, was doppelt so viele Niederlagen sind wie in den zwölf vorherigen Heimspielen gegen Dortmund zusammen. Eine fünfte Pleite in Serie gegen einen Gegner wäre ein Novum für Hoffenheim, das bisher maximal vier Heimniederlagen in Folge gegen Bayer Leverkusen und Bayern München hinnehmen musste.

Trainer Christian Ilzer wird alles daran setzen, diese Serie zu durchbrechen und den zweiten Heimsieg in Folge einzufahren.

Bundesliga: So verfolgen Sie heute Hoffenheim - BVB LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Maximilian Beier, der in der vergangenen Saison mit 16 Toren Hoffenheims bester Torschütze war. In seinen letzten beiden Bundesliga-Gastspielen für Borussia Dortmund war Beier an drei Toren direkt beteiligt, was seine bisherige Bilanz in den ersten zwölf Gastspielen für den BVB deutlich übertrifft. Beier könnte heute erneut eine entscheidende Rolle spielen, wenn er auf seinen ehemaligen Verein trifft. Seine Fähigkeit, sowohl als Torschütze als auch als Vorlagengeber zu glänzen, macht ihn zu einem wichtigen Faktor im Angriffsspiel von Dortmund.

Formkurve und Heimstärke: Hoffenheim will Trendwende fortsetzen

Die TSG Hoffenheim konnte am 29. Spieltag mit einem 2:0-Sieg gegen Mainz 05 eine lange Durststrecke von acht Bundesliga-Heimspielen ohne Sieg beenden und dabei erstmals seit 34 Heimspielen wieder eine Weiße Weste bewahren. Nun strebt die Mannschaft von Christian Ilzer an, erstmals seit einem Jahr wieder zwei Heimspiele in Folge innerhalb einer Saison zu gewinnen. Trotz der jüngsten Erfolge bleibt die Gesamtbilanz der Saison mit nur 30 Punkten aus 30 Spielen durchwachsen. Ein Sieg gegen Dortmund könnte Hoffenheim neuen Schwung im Kampf um eine bessere Platzierung verleihen.

Offensivstärke und Defensivschwächen: Dortmunds aktuelle Herausforderungen

Borussia Dortmund feierte kürzlich den 900. Bundesliga-Sieg und ist erstmals in diesem Kalenderjahr für vier Bundesligaspiele ungeschlagen. Mit zwölf Kopfballtoren führt der BVB die Liga in dieser Kategorie an, während die TSG Hoffenheim seit Oktober nur zwei Gegentore per Kopf kassierte, was den zweitbesten Wert nach Leverkusen darstellt. Dennoch bewahrte Dortmund in dieser Saison nur fünf Mal eine Weiße Weste, was eine Schwäche in der Defensive offenbart. Trainer Niko Kovac wird darauf bedacht sein, die Abwehr zu stabilisieren, während Serhou Guirassy, der im Kalenderjahr 2025 bereits 17 Pflichtspieltore erzielte, weiterhin für offensive Gefahr sorgen soll.

Wird TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird TSG gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.