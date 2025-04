Bundesliga heute: Kiel - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Bundesliga: So verfolgen Sie heute Kiel - Gladbach LIVE im TV, Livestream, Ticker

Borussia Mönchengladbach reist mit einer durchwachsenen Bilanz nach Kiel. Die Fohlen sind seit drei Bundesliga-Spielen sieglos und haben dabei dreimal in Folge eine Führung verspielt. Besonders auswärts hatten sie in dieser Saison Schwierigkeiten, bei Aufsteigern zu punkten, was sich in fünf sieglosen Partien widerspiegelt. Trainer Gerardo Seoane wird darauf bedacht sein, die Defensive zu stabilisieren, da Gladbach mit durchschnittlich 16,5 gegnerischen Abschlüssen pro Spiel die meisten in der Liga zulässt. Dennoch gibt es Hoffnung durch die Kopfballstärke der Mannschaft, die mit elf Kopfballtoren glänzt, wobei Tim Kleindienst als gefährlichster Kopfballspieler heraussticht.