Bundesliga heute: Kiel - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am Samstag um 15:30 Uhr empfängt Holstein Kiel den FC St. Pauli im Holstein-Stadion. Die Störche stehen vor einer schwierigen Aufgabe, denn die letzten vier Pflichtspiele gegen die Kiezkicker endeten jeweils mit einer Niederlage und mindestens drei Gegentoren.

Diese Serie stellt sowohl für Kiel als auch für St. Pauli einen Vereinsrekord im Profifußball dar. Trainer Marcel Rapp muss zudem auf den gelbgesperrten David Zec verzichten, der in dieser Saison eine Schlüsselrolle in der Defensive einnahm und mit seinen Statistiken beeindruckte.

Kiel - St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

Die Gäste aus Hamburg, trainiert von Alexander Blessin, haben ebenfalls ihre Herausforderungen. Trotz der beeindruckenden Serie gegen Kiel hat St. Pauli in den letzten sechs Bundesliga-Duellen gegen einen Tabellenletzten fünfmal verloren.

Defensive Schwächen bei Holstein Kiel

Holstein Kiel kämpft in seiner ersten Bundesliga-Saison mit erheblichen defensiven Problemen. Mit 68 Gegentoren stellen die Störche die schwächste Abwehr der Liga. Der letzte Bundesliga-Neuling mit einer ähnlich hohen Anzahl an Gegentreffern zu diesem Zeitpunkt war 1977/78 der FC St. Pauli.

Trotz der defensiven Schwächen hat Kiel mit 39 Toren eine bessere Ausbeute als die Kiezkicker, die mit nur 23 Treffern die schwächste Offensive der Liga stellen. Die Expected-Goals-Statistik zeigt, dass Kiel seine Chancen besser nutzt als St. Pauli, was ihnen einen Vorteil verschaffen könnte.

Offensive Herausforderungen für FC St. Pauli

Der FC St. Pauli hat in dieser Saison mit offensiven Schwierigkeiten zu kämpfen. Mit nur 23 erzielten Toren und 14 torlosen Spielen führen die Kiezkicker die Negativstatistik der Liga an. Trotz einer ähnlichen Qualität der erspielten Chancen wie Kiel, unterbietet St. Pauli seinen Expected-Goals-Wert ligaweit am stärksten. Oladapo Afolayan erzielte zuletzt einen wichtigen Treffer gegen Borussia Mönchengladbach, der dem Team den ersten Punkt nach einem Rückstand sicherte. Dennoch bleibt die Offensive ein Sorgenkind für Trainer Alexander Blessin, der auf eine Verbesserung im heutigen Spiel hofft.