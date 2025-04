Bundesliga heute: Leipzig - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 05.04.2025 • 12:30 Uhr RB Leipzig empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

RB Leipzig geht mit einem neuen Gesicht an der Seitenlinie in das heutige Duell gegen die TSG Hoffenheim. Zsolt Löw, der ehemalige Spieler der TSG Hoffenheim, übernimmt die Rolle des Cheftrainers und steht vor seinem Bundesliga-Debüt. Seine Vorgänger, Domenico Tedesco und Marco Rose, konnten jeweils ihr erstes Spiel mit RB Leipzig erfolgreich gestalten. Löw, der als Spieler mit Hoffenheim in die Bundesliga aufstieg, wird versuchen, die schwächelnde Saison der Sachsen zu stabilisieren. Mit nur 42 Punkten aus 27 Spielen erlebt Leipzig seine schwächste Zwischenbilanz in der Bundesliga-Geschichte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Leipzig - Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Hoffenheim reist mit einem positiven Trend unter Trainer Christian Ilzer nach Leipzig. Seit seinem Amtsantritt im November 2024 hat Hoffenheim bemerkenswerte elf Punkte nach Rückstand gesammelt, was den Ligahöchstwert in diesem Zeitraum darstellt. Im Hinspiel gegen Leipzig feierte Ilzer sein Bundesliga-Debüt mit einem spektakulären 4:3-Sieg. Trotz der insgesamt durchwachsenen Bilanz unter dem Österreicher, der nur vier seiner 17 Spiele gewinnen konnte, zeigt Hoffenheim Kampfgeist und ist seit zwei Bundesliga-Spielen gegen Leipzig ungeschlagen.

Historische Herausforderungen für die TSG in Leipzig

Die Red Bull Arena in Leipzig war für die TSG Hoffenheim in den vergangenen Jahren kein leichtes Pflaster. Seit sechs Bundesliga-Gastspielen sind die Kraichgauer dort sieglos und verloren die letzten drei Begegnungen allesamt. Dennoch bietet das heutige Spiel eine Gelegenheit, Geschichte zu schreiben, denn die TSG hat noch nie in drei Bundesliga-Spielen in Folge gegen Leipzig gepunktet. Mit einem Sieg könnten sie diese Serie durchbrechen und einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Schlüsselspieler und taktische Finessen

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Hoffenheims Andrej Kramaric, der am vergangenen Spieltag sein 32. Tor per Elfmeter erzielte und damit unter den aktuellen Bundesliga-Profis den alleinigen Bestwert hält. Auch der junge Tom Bischof, der im Hinspiel gegen Leipzig sein erstes Bundesliga-Tor erzielte, wird eine zentrale Rolle spielen. Auf der anderen Seite muss Leipzigs Defensive, die in dieser Saison nur fünf Gegentore in der Schlussviertelstunde kassierte, besonders wachsam sein. Die Sachsen haben in der laufenden Spielzeit mit 1,5 Toren pro Spiel und einer hohen Anzahl gegnerischer Abschlüsse ihre schwächsten Werte seit dem Bundesliga-Aufstieg. Löw wird daher eine taktische Umstellung vornehmen müssen, um die defensive Stabilität zu gewährleisten und die Offensive zu beleben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird RBL gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.